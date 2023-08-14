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SGK uzmanı Erdursun paylaştı ekim ayında beklenen en düşük emekli maaşı ve seyyanen zam tutarı

SGK uzmanı Erdursun paylaştı ekim ayında beklenen en düşük emekli maaşı ve seyyanen zam tutarı

Emekli maaşlarına ara zam yomda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli zammı için Meclis’in açılış tarihi olan Ekim’i işaret etti. SGK uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli maaşı ve seyyanen zam tutarı için rakam verdi.

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Milyonlarca emekliye temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik zam oranı emekliyi hayal kırıklığına uğrattı.

Hayat pahalılığıyla yaşam mücadelesi veren emekliler, Meclis'in açılmasıyla birlikte maaşlarında iyileştirme taleplerinin karşılanmasını bekliyor.

Öte yandan "Cumhurbaşkanımız talimat verdi bize, çalışıyoruz”  diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli zammı için Meclis’in açılış tarihi olan ekim ayını işaret etti.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarıyla ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

En düşük emekli aylığı 10 bin TL

Erdursun, “Temmuz’da en düşük emekli aylığı 10.000 TL olur diye bekliyorduk, olmadı” diyen SGK Uzmanı Özgür Erdursun, “Ekim’de en düşük emekli aylığı 10.000TL’ye tamamlanabilir ancak bu enflasyonda bu rakamlarda çok düşük kalır.” dedi.

“Beklenti memura verilen 8.077TL seyyanen zammın tüm emeklilere yansıtılması yönünde…”

Özgür Erdursun, en düşük emekli maaşı için ekim ayını işaret ederek, “Beklenti memura verilen 8.077TL seyyanen zammın tüm emeklilere yansıtılması yönünde…” ifadelerini paylaştı.

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