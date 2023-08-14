Antarktika yakınlarında 'uzaylıya benzeyen' bir yaratık keşfedildi

Antarktika yakınlarında 20 kolu olan ve uzaylıya benzeyen bir okyanus yaratığı keşfedildi. Araştırmacılar yaratığa meyve ismi verdi.

Abone ol

Güney Kutbu'nda araştırma yapan deniz biyologları, bazıları tüylü olmak üzere yaklaşık 20 cm uzunluğunda 20 adet kola sahibi bir deniz canlısı keşfetti. Antarktika yakınlarında keşfedilen uzaylı benzeri yaratığa, 'Antarktika çilek tüyü yıldızı' ismi verildi.

Deniz biyolojisi profesörü Greg Rouse, yaratığın saçaklı bir yapıda olduğunu ve saçakların arındırıldığında çileğe benzediğini söyledi.

Sirrilerin ucunda deniz tabanının dibine tutunmak için kullanılan küçük pençeler olduğunu belirten Rouse, bunların deniz canlısının hareket etmesine yardım ettiğini belirtti.

Science Alert'te yer alan haberde, resmi ismi 'Promachocrinus fragarius" olan canlının, denizyıldızları, deniz kestaneleri, deniz hıyarlarını içeren 'Crinoidea' sınıfına ait olduğu ve Fragarius kelimesinin Latince çilek anlamına gelen 'fragum' kelimesinden türetildiği ifade edildi.

'Tüy yıldızlarının çoğunun 10 kolu' olduğunu söyleyen Rouse, '20 kollu bir türden sekiz türüne ulaştıklarını' ve 'yüzme hareketlerinin, dünya dışı göründüğünü kabul ettiklerini' aktardı.

Rouse ayrıca, keşfedilen deniz canlısının, 65 metre ila bin 170 metre derinlikleri arasında bulunduğu belirtildi.