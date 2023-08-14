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Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ve Becao'dan haber geldi

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ve Becao'dan haber geldi

Fenerbahçe'de Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta sakatlanan Becao ile Bright Osayi-Samuel'in durumları belli oldu. İki futbolcunun 1 haftaya iyileşebileceği açıklandı

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Sarı lacivertlilerde Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel, sakatlığı sebebiyle karşılaşmaya devam edememişti. Osayi-Samuel, 12. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı.

25 yaşındaki sağ kanat, uygulanan tedavinin ardından oyun alanına dönmüştü ancak Nijeryalı futbolcu, 34. dakikada yerini Jayden Oosterwolde'ye bıırakmıştı. 

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Becao ise, 68. dakikada Samet Akaydın'a girmişti. 

Beinsport'tan Ünal Emin Canbay'ın aktardığı bilgiye göre, Osayi-Samuel'in ve Becao'nun MR'larında bir bulguya rastlanmadı ve iki oyuncunun da iyileşme süreçlerinin bir haftayı bulacağı bilgisi verildi. 

Canbay, Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Becao'nun Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Yılport Samsunspor ile deplasmanında oynanacak maça yetişme ihtimalinin de olduğu bilgisini aktardı. 

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