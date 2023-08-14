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En düşük maaş 17 bin lirayı aştı! Davul zurna ile kutladılar

En düşük maaş 17 bin lirayı aştı! Davul zurna ile kutladılar

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının en düşük maaşı 17 bin 439 TL olurken, en yüksek maaş 24 bin 300 TL oldu.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının en düşük maaşı 17 bin 439 TL olurken, en yüksek maaş 24 bin 300 TL oldu. İşçiler zammı, Muğla Büyükşehir Belediye binası önünde davul, zurna ve meşaleler ile kutladı.

Törende konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Bizim Belediye çalışanlarımız 137 kişi, 17 bin 439 lira maaş alacak. 2 bin 415 kişi 17 bin 600 ile 20 bin lira arasında maaş alacak. Geriye kalan 506 kişinin maaşı ise, 20 bin 001 lira ile 24 bin 300 lira arasında değişecek. Protokol ile Ocak ayında 10 bin 508 lira olan en düşük ücret, 17 bin 439’a, Ocak ayında 13 bin 714 lira olan en yüksek ücret ise 24 bin 300’e çıktı" dedi.

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