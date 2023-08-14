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Cengiz Ünder ve Fred Fenerbahçe'de ilk antrenmanlarına çıktı

Cengiz Ünder ve Fred Fenerbahçe'de ilk antrenmanlarına çıktı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında deplasmanda oynayacağı Maribor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Cengiz Ünder ve Fred de takımla birlikte ilk antrenmanlarına çıktı.

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Cengiz Ünder ve Fred de takımla birlikte ilk antrenmanlarına çıktı.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Dar alanda pas çalışmalarıyla devam eden idman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

Dün Gaziantep FK ile oynanan maçta ilk 11’de forma giyen oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Ayrıca yeni transferler Cengiz Ünder ve Fred de takımla birlikte ilk antrenmanlarına çıktı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

"Hoş bulduk Fenerbahçe"

Cengiz Ünder, antrenmanda küçük bir sakatlık yaşadı... Milli futbolcunun alnı aldığı darbe nedeniyle yarıldı. Cengiz, aldığı bu darbeyi sosyal medya hesabından "Hoş bulduk Fenerbahçe" esprisiyle paylaştı.

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