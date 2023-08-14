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Malatya'da kamyon devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Malatya'da kamyon devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Malatya'da şarampole devrilen eşya yüklü kamyondaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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M.Y. yönetimindeki eşya yüklü kamyon, Malatya-Pütürge kara yolu Yaygın Mahallesi civarında şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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