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Etna Yanardağı harekete geçti Katanya kenti caddeleri külle kaplandı yasaklar peş peşe geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Etna Yanardağı harekete geçti Katanya kenti caddeleri külle kaplandı yasaklar peş peşe geldi

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçerek, lav ve kül püskürttü. Külle kaplanan Katanya caddelerinde motosiklet ve bisiklet kullanımı yasaklandı.

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İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve dünyanın en aktif yanardağlarından olan Etna yeniden faaliyete geçti.

Gece boyunca 3 bin 357 metre (11.014 ft) yüksekliğindeki yanardağın lav ve kül püskürtmesi sonucu Sicilya'nın doğusundaki Katanya kentine yapılacak tüm uçuşların yerel saatle 20.00'ye kadar durdurulduğu açıklandı.

Arabalara hız sınırı

Katanya Valisi Enrico Trantino caddelerin külle kaplanması nedeniyle 48 saat boyunca şehirde motosiklet ve bisiklet kullanımının yasaklandığını duyururken, arabaların saatte 30 kilometreden daha hızlı gitmemesini tavsiye etti.

Avrupa'nın en büyük ve en aktif yanardağı olarak bilinen Etna Yanardağı, en son mayıs ayında faaliyete geçerek lav ve kül püskürtmüş, bölgedeki tüm uçuşlar iptal edilmişti. Yanardağda son büyük patlama ise 1992 yılında gerçekleşmişti.

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