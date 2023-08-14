KESK duyurud! 16 Ağustos'ta iş bırakıyor

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 16 Ağustos'ta iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu.

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KESK tarafından yapılan açıklamada "Kira, eş ve çocuk yardımının yapılamadığı bir toplu sözleşmeyi kabul etmeyeceğiz. Bütün kamuoyuna sesleniyoruz; gelin bu masanın gerçek yetki sahibi biz olalım ve sözümüzü söyleyelim. 16 Ağustos’ta KESK olarak iş bırakıyoruz" denildi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 2024-2025 toplu iş sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili taleplerini açıklayarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerinin esas alınması durumunda 16 Ağustos'ta iş bırakma eylemi başlatacak.

KESK, haftalık çalışma süresinin 40'tan 35 saate düşürülmesini ve 190 sayılı ILO Şiddet ve Taciz Sözleşmesi'nin onaylanmasını talep etti.

Ayrıca en düşük memur maaşının 45 bin TL'ye çıkarılmasını, maaşlarda verilen ilave seyyanen ödeneğin mevcut taban aylık katsayısına dâhil edilmesini istedi.

KESK'in açıklaması şöyle:

"Çalışma Bakanı iktidarın kamu emekçilerinin 2024-2025 tis taleplerine ilişkin ilk teklifini açıkladı. Buna göre: 2024 yılı ilk altı ayı için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9.

2025 yılı ilk altı ayı yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 olmuştur. Dağ fare bile doğurmamıştır! Bu teklif sefalet katlanarak devam etsin anlamına gelmektedir. Kabul etmiyoruz. Tüm emekçileri KESK'in 16 Ağustos'ta gerçekleştireceği eyleme destek vermeye davet ediyoruz"