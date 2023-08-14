Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş hayatını kaybetti

ANKARA'nın Ayaş ilçesinin Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Demirbaş, karaciğer rahatsızlığı ve böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

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Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Alınan bilgiye göre, karaciğer rahatsızlığı ve böbrek yetmezliği nedeniyle bir süreden beri Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 72 yaşındaki Demirbaş, yaşamını yitirdi.

Demirbaş'ın cenazesinin yarın Ayaş'ta toprağa verileceği belirtildi.