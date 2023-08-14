AK Parti 22 yaşında! İlklerle dolu başarı hikayesi...

İlk seçim başarısı 3 Kasım

Partinin adı ve ambleminin şekillenmesi için seçici kurul oluşturuldu. Kurul tarafından AK parti ismi ve 7 bölgeye ışık saçan ampul amblemi üzerinde hemfikir olundu. 14 Ağustos 2001'de AK Parti kuruldu. Vatandaş partinin kuruluşunu istedi AK kadrolar tabelayı astı. Halkın iradesi, dönemin idaresine galip geldi. Tayyip Erdoğan, kuruluş konuşmasında partinin temel ilkelerin anlatarak, "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi ve AK Parti'nin siyaset yolculuğu başladı.16 Ağustos 2001'de AK Parti Kurucular Kurulu toplantısında Erdoğan, oy birliğiyle genel başkan seçildi. 3 Kasım 2002'deki genel seçimde yüzde 34,28'lik oy oranıyla birinci parti olarak çıktı ve tek başına iktidar oldu..