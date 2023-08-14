AK Parti 22 yaşında! İlklerle dolu başarı hikayesi...
Yaptığı reformlarla Türkiye siyasetine damgasını vuran AK Parti, 22 yaşına girdi. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2001'de siyaset sahnesine giren AK Parti, 2 cumhurbaşkanı 4 başbakan çıkardı.
Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin 39'ncu siyasi partisi olarak Türk siyasetine giren Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), çeşitli engellemelere karşı yaptığı tüm reformlarla başarı dolu 22 yıllık serüvenini sürdürüyor.
Halkın desteğini alarak girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başaran AK Parti, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla emin adımlarla yoluna devam ediyor. İşte ilklerin partisi olan AK Parti'nin Türk siyasetine damgasını vurduğu seçim ve olaylar:
İlk seçim başarısı 3 Kasım
Partinin adı ve ambleminin şekillenmesi için seçici kurul oluşturuldu. Kurul tarafından AK parti ismi ve 7 bölgeye ışık saçan ampul amblemi üzerinde hemfikir olundu. 14 Ağustos 2001'de AK Parti kuruldu. Vatandaş partinin kuruluşunu istedi AK kadrolar tabelayı astı. Halkın iradesi, dönemin idaresine galip geldi. Tayyip Erdoğan, kuruluş konuşmasında partinin temel ilkelerin anlatarak, "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi ve AK Parti'nin siyaset yolculuğu başladı.16 Ağustos 2001'de AK Parti Kurucular Kurulu toplantısında Erdoğan, oy birliğiyle genel başkan seçildi. 3 Kasım 2002'deki genel seçimde yüzde 34,28'lik oy oranıyla birinci parti olarak çıktı ve tek başına iktidar oldu..
Siyası yasak kaldırıldı
12 Aralık 1997'de Siirt'te okuduğu Ziya Gökalp'in Asker Duası şiiri nedeniyle 1999 yılında 10 ay hapse mahkûm edildiği için siyasi yasaklı olan Erdoğan başbakan olamadı. Erdoğan'ın giremediği seçimin sonucunda Abdullah Gül başkanlığında 58. Cumhuriyet Hükümeti kuruldu. 8 Mart 2003'te Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili olarak TBMM'ye adımını attı. Gül başkanlığındaki 58. Hükümetin istifasının ardından Tayyip Erdoğan, 15 Mart'ta 59. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni kurarak başbakanlık koltuğuna oturdu.