Teröristbaşı Salih Müslim: Türkleri kızdırmak istemiyorlar!

Teröristbaşı Salih Müslim yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin Suriye'den çıkmasının zor olduğunu belirterek "Uluslararası güçler de Türkiye'yi kızdırmak istemiyor" ifadelerini kullandı.

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Güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütlerine yönelik operasyonları hız kesmeden sürüyor. Gerçekleşen operasyonlarla köşeye sıkışan teröristlerin çaresizliği her gün daha da artıyor.

Mehmetçik, PKK'ya yönelik operasyonlarını tüm hızıyla sürdürürken TSK bebek katili teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Teröristbaşı çaresizliklerini itiraf etti

PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde siyasi kanadının elebaşlarından Salih Müslim, terör örgütünün kanalında örgütün yaşadığı çaresizliği itiraf etti.

"Türkiye'yi kızdırmak istemiyorlar"

Türkiye'nin Suriye'den çıkmasının zor olduğunu ve Şam yönetiminin buna gücünün yetmeyeceğini söyleyen teröristbaşı Müslim "Rusya, Türkiye ile planlarını uygulamak istiyor. Uluslararası Koalisyon da NATO ortağı Türkiye'yi kızdırmak istemiyor" dedi.