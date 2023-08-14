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N'Koudou da Suudi Arabistan'ın yolunu tutuyor

N'Koudou da Suudi Arabistan'ın yolunu tutuyor

Son olarak Beşiktaş forması giyen Georges-Kevin N'Koudou sürpriz bir transfere imza atıyor. Georges-Kevin N'Koudou da Suudi Arabistan'ın yolunu tutuyor.

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Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasıyla birlikte Beşiktaş'a veda eden Georges-Kevin N'Koudou'nun yeni takımı belli oldu. Kamerunlu futbolcu, şu sıralar oldukça revaçta olan Suudi Arabistan modasına uymaya hazırlanıyor.

L'Equipe'in haberine göre Georges-Kevin N'Koudou, Suudi Arabistan takımlarından Damac FC'ye Transfer oluyor. 28 yaşındaki futbolcunun yeni takımıyla sözleşme imzalamak üzere yola çıktığı kaydedildi.

Dört yıl formasını terlettiği Beşiktaş ile toplam 108 maça çıkan Kamerunlu futbolcu 21 gol, 9 asistlik istatistik yakaladı. 28 yaşındaki oyuncunun Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a transfer olacağı gündeme gelmişti.

Georges-Kevin N'Koudou, Beşiktaş ile 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa sevinci yaşadı.

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