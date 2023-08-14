Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ile yollar ayrılıyor. İtalyan yıldız, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oluyor.

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Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ile yollar ayrılıyor. İtalyan yıldız, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oluyor.

A Spor'un haberine göre; Galatasaray ile Aston Villa, oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık transferinde anlaşma sağlamak üzere.

Toplam gelir 32 milyon euro

İngiliz ekibinin Zaniolo için Galatasaray'a kiralama bedeli olarak 5 milyon euro ödemesi bekleniyor. Ayrıca Aston Villa'nın satın alma opsiyonunu kullanmak istemesi durumunda oyuncu için sarı-kırmızılı takıma 27 milyon euro bonservis ödeyeceği de gelen haberler arasında.

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında Roma'dan 15 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan Zaniolo, sarı-kırmızılı forma ile 12 maça çıkarken takımına 5 gol 1 asistlik katkı sundu.

Piyasa değeri 27 milyon euro olan İtalyan yıldızın Galatasaray ile 2027 yılına kadar kontratı bulunuyordu.