ABD'den Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık ek askeri yardım

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin Ukrayna’ya 200 milyon dolarlık ek askeri yardımda bulunacağını açıkladı.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bir yıldan fazladır devam ediyor.

Rusya'nın işgal ettiği bölgeleri geri almak için karşı atağa geçen Ukrayna, savaşın bitmesinden çok sürmesini isteyen ABD tarafından yeni bir askeri destek daha aldı. Ek askeri desteği ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken duyurdu.

200 milyon dolarlık ek askeri destek

Blinken yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Bugün, topraklarını savunan ve halkını koruyan Ukrayna'ya yardım etmek için bir sonraki güvenlik yardımı paketini duyuruyoruz. ABD, Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacak.

Pakette hava savunma mühimmatı ve topçu mermileri bulunuyor

Blinken, yardım paketinin hava savunma mühimmatı, topçu mermileri ve mayın temizleme ekipmanlarını içerdiğini aktardı.

"Rusya bu savaşı başlattı ve kuvvetlerini Ukrayna'dan çekerek her an sona erdirebilir"

Rusya’nın Ukraynalı sivilleri öldürdüğüne ve sivil altyapıyı hedef aldığına dikkat çeken Blinken, sözlerini şöyle sürdürdü:

Aynı zamanda açlığı silah olarak kullanıyor. Ukrayna'nın sivil limanlarını ve tahıl altyapısını yok ederek küresel gıda güvensizliğine katkıda bulunuyor.

Rusya bu savaşı başlattı ve kuvvetlerini Ukrayna'dan çekerek her an sona erdirebilir. Bunu yapana kadar ABD ve müttefikleri ne kadar sürerse sürsün Ukrayna’ya yardımlarına devam edecekler.