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Türkiye'de sıcaklık rekoru Hatay'da kırıldı: 50 derece

Türkiye'de sıcaklık rekoru Hatay'da kırıldı: 50 derece

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği verilere göre Hatay Hassa'da hava sıcaklıkları 50 dereceyi buldu. Böylece Türkiye tarihinin sıcaklık rekoru kırılmış oldu.

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Yurt genelinde etkili olan sıcaklıklar vatandaşları bunaltmaya devam ediyor.

Etkisini gösteren Basra sıcaklıkları birçok ilde termometreleri mevsim normallerinin üzerine çıkarmış bulunuyor.

Türkiye tarihinin sıcaklık rekoru Hassa'da kırıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde verilen bilgilere göre, 06.00-18.00 saatleri arasında yapılan ölçümlerde, Hatay Hassa’da sıcaklıklar 50 dereceye çıktı.

Böylece Türkiye’nin sıcaklık rekoru da Hassa’da kırılmış oldu.

Hassa'yı 48,5'le Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi, 48.4'le Adana'nın Kozan İlçesi, 47.9'la Mardin'in Nusaybin ilçesi izledi.

Önceki rekor ise 20 Temmuz 2021'de, 49.1 olarak ölçülen hava sıcaklığı ile Şırnak'ın Cizre ilçesine aitti.

Uzmanlar, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha da artmasından endişe ediyor.

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