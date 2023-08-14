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Başakşehir, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a mağlup oldu

Başakşehir, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a mağlup oldu

Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Rams Başakşehir, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

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Süper Lig'in ilk haftasında Rams Başakşehir, deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu.

Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 45+3'te Novais ve 90+6'da Carlos Eduardo'nun attığı gollerle 2-0 galip tamamladı.

Bu sonucun ardından Rams Başakşehir, sezona puansız başladı. Ömer Erdoğan yönetimindeki Alanyaspor ise ilk üç puanını aldı.

Rams Başakşehir, gelecek hafta sahasında Fatih Karagümrük'ü misafir edecek. Alanyaspor ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile 3 puan maçına çıkacak.

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