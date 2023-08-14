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Şenol Güneş: Taraftarlardan özellikle ilk yarı için özür diliyoruz

Şenol Güneş: Taraftarlardan özellikle ilk yarı için özür diliyoruz

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası siyah beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş deplasmanda F. Karagümrük'ü Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş karşılaşma sonrası konuştu.

İşte Güneş'in sözleri;

"Bireysel olarak eleştirmek doğru değil. Oyun anlamında, taktik disiplin açısından görevlere bağlı olarak iyi niyetliydiler ama bunu hızlı yapmamız gerekiyor. Neftçi maçında bunu daha iyi yaptık. Bu maçtan uzaktık. Taraftarlardan özellikle ilk yarı için özür diliyoruz."

"Şu anda sakat olarak Rachid Ghezzal'ın durumu var. Salı gününden itibaren koşulara başlar ama hafta sonuna ne olur bilmiyorum ama daha iyiye gittiğini düşünüyorum."

"Transferle ilgili şu anda muhakeme yapmam doğru değil. Ben de sizin gibi duydum. Gelmeden size bir şey söylemem doğru değil. Bu konuyla ilgili bilgi almak istiyorsanız, yönetimden ve başkandan alabilirsiniz."

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