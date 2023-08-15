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Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na resti çekti: Kararını ver belediye başkan adayı mısın?

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na resti çekti: Kararını ver belediye başkan adayı mısın?

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile seçim sonrası "değişim" çağrıları yaparak Genel Başkanlığa göz diken Ekrem İmamoğlu'na ilettiği mesajı açıkladı.

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Mayıs seçimlerinde muhalefetin uğradığı seçim hezimetinin yankıları sürmeye devam ediyor.  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kaybedilen seçimin ardından "değişim" naraları atarak Kemal Kılıçdaroğlu'na savaş açan ve Genel Başkanlığa göz dikmişti.

Gelinen noktada parti tabanında yeterli desteği göremeyen İmamoğlu, genel başkanlık isteğinden vazgeçtiği iddia edilmişti. 

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Ekrem İmamoğlu'na ilettiği mesajı açıkladı.

Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na "Kararını ver belediye başkan adayı mısın, değil misin? Aday değilsen yerine İstanbul'a bir aday hazırlayacağım" dediğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na resti çekti: Kararını ver, yerine aday hazırlayacağım

Yarkadaş söz konusu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Kılıçdaroğlu partinin sonu gelmez, bir yere varmayan değişim tartışmalarından dolayı yorulduğunu, meşgul edildiğini, enerjisinin boşa harcandığını Ekrem İmamoğlu'na bir mesajla iletti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na "Kararını ver. Belediye başkan adayı mısın, değil misin? Bu tartışmalar bu partiyi yoruyor. Aday değilsen İstanbul'a bir aday hazırlayacağım. İstanbul'u bu tartışmalara harcatmam." dedi.

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