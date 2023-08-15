İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adayları kesinleşti! CHP ile ittifak olmazsa...

Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler için partiler hazırlıklarını hızlandırdı. CHP ile ittifaka milletvekilleri ve parti tabanının sıcak bakmadığı İYİ Parti'de ittifak olmaması durumunda Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri için aday isimleri kesinleşti. İYİ Parti’de ittifak olmaması durumunda kesin gözüyle bakılan adaylar İstanbul’da Buğra Kavuncu, Ankara’da ise Adnan Beker…

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Ankara kulislerinde Mart 2024'ün belediye başkan adaylarıyla ilgili isimler havada uçuşuyor. CHP ile İYİ Parti’nin yerel seçimlerde ittifak kurup kurmayacağı henüz netlik kazanmasa da İYİ Parti’de yerel seçimler için hazırlıklara hız verildi.

Ankara'da Berker, İstanbul'da Kavuncu

tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, İYİ Parti'ye ilişkin verdiği kulis bilgisinde "Herhangi bir ittifak olmaz ise 2 isim öne çıkıyor, İYİ Parti’de bunlara kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz Ankara adayları, bir tanesi İYİ Parti Milletvekili Adnan Beker, öbürü İstanbul’da Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu." ifadelerini kullandı.

Akşener, 26 Ağustos'ta ne diyecek?

Gürel, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamaya ve 2024 yılında gerçekleşecek yerel seçimlere ilişkin şu kulis bilgilerini verdi: "İYİ Parti’de Akşener 26 Ağustos’ta yapacağı açıklamaya bazı şerhler düşeceği ifade ediliyor. Sayın Akşener bazı şehirlerde ittifak yapılacağına dair şerh düşebileceği beklentisi var."

İstanbul ve Ankara için şerh düşecek

"Ankara ve İstanbul’da ilçeler ve il düzeyinde ittifak yapılabileceği yapılabileceğine dair şerh düşecek. Herhangi bir ittifak olmaz ise 2 isim öne çıkıyor, İYİ Parti’de bunlara kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz. Ankara adayları, bir tanesi İYİ Parti Milletvekili Adnan Beker, öbürü İstanbul’da Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu."