Ekrem İmamoğlu bugün İBB Başkan adaylığını açıklayacak! Abdulkadir Selvi yazdı

CHP'de 'Değişim' bayrağını açan ancak aradığı desteği bulamadığı konuşulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İlçe Kongreleri'nde de çoğunluğu yakalayamayınca bugün Mart 2024 seçimlerinde İBB Başkan adayı olduğunu açıklayacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'de liderlik kavgasını şimdilik sonlandırıyor. Değişim isteyen ancak istediğini tam olarak alamayan Ekrem İmamoğlu, bugün saat 12;00'de düzenleyeceği basın toplantısıyla Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde yeniden İBB Başkan adayı olduğunu duyuracak.

Burası CHP, CHP’de taşlar yerine oturmaz

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Ekrem İmamoğlu bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını açıklayacak. Burası CHP, CHP’de taşlar yerine oturmaz, sular durulmaz diyebilirsiniz" diye yazdı. İmamoğlu'nun ilçe kongrelerinin Kemal Kılıçdaroğlu lehine sonuçlanması üzerine CHP Genel Başkanlığı kararını gözden geçirdiğini iddia eden Selvi şunları yazdı:

İmamoğlu'nun tek hedefi var

"Ekrem İmamoğlu’nun asıl hedefinin cumhurbaşkanlığı olduğu biliniyor. İstanbul’da seçimleri kazandığı günden bu yana tek hedefi var cumhurbaşkanı olmak. Cumhurbaşkanı olmak için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı büyük bir güç olarak görüyor. Hem siyasi hem ekonomik olarak. O nedenle 'CHP’nin başında güvendiğim bir isim olsun. 2028’de ise cumhurbaşkanlığına aday olayım' diye düşünüyor."

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