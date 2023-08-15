Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kırılma ihtimali olan fayları açıkladı

Malatya'da büyüklüğü 4'ün üzerindeki depremlerin ardından gözler bölgeye çevrildi. Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Bu depremlerden ziyade Malatya çevresinde kırılma ihtimali olan başka faylar var" uyarısında bulundu.

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Son günlerde Malatya'da kısa aralıklarla meydana gelen depremler gündemdeki yerini koruyor. Söz konusu depremlerin artçı olup olmadığı kafalardaki en büyük soru işaretini oluşturmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Milliyet'e yaptığı değerlendirmede, Malatya'da yaşanan depremlerin artçı olduğunu vurguladı. Pampal, şunları söyledi:

"Bunlar kesinlikle artçı depremler. Zaten 6 Şubat'taki büyük depremlerde burada yüzey kırığı tespit edildi. Bunlar artçı, yeni bir fayın yeni ya da daha büyük bir deprem üretmesi söz konusu değil. Batı uçta Göksun civarında yoğun artçı oldu ve o zaman da 'Adana-Savrun Fayı kırılacak' tartışmaları yaşanmıştı. Böyle bir şey yok. Bölgede batıya doğru kırılmış taze kırıklar var. Bu da büyük depremle ortaya çıkmış artçılardan."

'Kırılmaya yüz tutmuş başka faylar var'

Malatya’nın deprem tehlikesiyle karşı karşıya olup olmadığına yönelik soruları yanıtlayan Prof. Dr. Pampal, başka fayların varlığına da dikkat çekti. Prof. Dr. Pampal, Türkiye’de 10-20 fay değil, binlerce fayın varlığının farkında olunması gerekliliğini vurgulayarak bölgedeki durumu şöyle anlattı:

"Bu depremlerden ziyade Malatya çevresinde kırılma ihtimali olan başka faylar var. Sol yanal atımlı Malatya Fayı da bu fayların yakın batısında kuzeye uzanıyor kırılabilir, aktif fay. Ovacık Fayı var, o da yıkıcı deprem üretebilir. O bölgede Erzincan ve Karlıova arasında kırılmaya yüz tutmuş başka fay var. Yedisu Fayı, Elâzığ Malatya ve Bingöl’ü etkiyebilir. O fay da tekrarlanma süresini doldurdu. Sismik boşluk seviyesinde bir fay. Çelikhan’dan Karlıova’ya kadar Bingöl kuzey ve güneyinde Doğu Anadolu Fayı üzerinde kırılmamış faylar var. O bölge bundan sonra benzer olayları yaşamak durumunda. Şanssız bir konumları var maalesef. Malatya’nın olumsuz bir özelliği, yaklaşık 35 bin civarında hasarlı bina var. 6 Şubat'tan beri bunların sadece yüzde 10'u kaldırıldı. Şehir yapı stoku açısından kötü durumda. Büyük depremler mutlaka olacak. Bize gerekli zamanı tanımasından başka dileğimiz yok."