Buzdolaplarının içine saklanmış 34 ceset bulundu

MEKSİKA’nın Veracruz eyaletinde güvenlik güçleri, 34 kişiye ait cesedi buzdolaplarında gizlenmiş halde buldu.

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Düzenlenen operasyonda 5 evde yapılan aramada buzdolaplarında saklanmış halde 34 kişiye ait ceset bulundu. Yetkililer, cesetlerin parçalanıp poşetlendiğini belirterek, olayla ilgili 6 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Operasyonun polise ateş açan silahlı bir grubun yakalanması amacıyla başlatıldığı, ardından silahlı kişilerin sığındıkları evde yapılan aramada 14 cesedin bulunması üzerine operasyonun genişletildiği aktarıldı.



Cinayetlerin bölgede faaliyet gösteren ve çeşitli suçlara karıştığı bilinen Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) tarafından işlendiği düşünülüyor.