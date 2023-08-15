Husumetlilerin kavgası kanlı bitti! Av tüfeğiyle ağır yaraladı

Edirne'de bir apartmanda tartışan iki kişinin tartışması kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada bir kişi av tüfeğiyle vuruldu, ağır yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde bir apartmanda şüpheliler M.E. ile G.T. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, şüpheli M.E. av tüfeğiyle G.T.'ye ateş açtı.

Ağır yaralanan G.T. ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar bulunan olayın şüphelisi M.E. olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.