Benzine yine kallavi zam geliyor! Motorin zammı kapıda! 15 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahiplerine bir kötü haber daha geldi. Brent petrol fiyatlarındaki değişiklik ve dolar kurundaki yukarı yönlü hareketlenme nedeniyle benzine bu gece yarısı 1 lira 55 kuruş zam geliyor. Sırada motorin zammının olduğu belirtiliyor. İşte 15 Ağustos 2023 Salı günü güncel akaryakıt fiyatları...

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Benzinli araç sahipleri bu gece yarısı olmadan depoları doldurun. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Bu gece arısı benzin yine zam var.

Gece yarısı pompaya yansıyacak

Benzin fiyatlarına 16 Ağustos Çarşamba gününden itibaren 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor. Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. Ancak motorin zammının da elinin kulağında olduğu ifade edildi.

Zamlı benzin fiyatları...

Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 37,71 TL’ye, Ankara’da 38,23 TL’ye, İzmir’de 38,34 TL’ye yükselecek.

Benzine 16.40 TL, motorine 19.80 TL zam

14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19,76, motorin litre fiyatı da 18,58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 16 lira 40 kuruş, motorine de yaklaşık 19 lira 80 kuruş zam geldi.

15 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL

Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.06 TL

Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38.25 TL

LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 15.83 TL

Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.10 TL

Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38.30 TL

LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 16,29 TL

ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı: 36.60 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 38.82 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 16.28 TL

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı: 36.66 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,94 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 16.02 TL