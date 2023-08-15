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Kastamonu'da korkunç kaza! Yoldan çıkan otomobil bisiklet süren gençlere çarptı: 2 yaralı

Kastamonu'da korkunç kaza! Yoldan çıkan otomobil bisiklet süren gençlere çarptı: 2 yaralı

Kastamonu'da direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkan bir otomobil kaldırımda bisiklet süren gençlere çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Candaroğulları Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde Ozan B.T. (24) idaresindeki 37 PA 728 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma vurarak istinat duvarına çarptı.

İstinat duvarına çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda bisiklet süren Yağız E.A. (15) ve İsmail B.’ye (18) çarptıktan sonra yol kenarında durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Ozan B.T. yara almazken, bisiklet süren Yağız E.A. ve İsmail B. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 15 yaşındaki Yağız E.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın ardından polis ekipleri, olay yerine güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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