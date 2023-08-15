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Chelsea paraya kıydı transfer etti lig tarihinin en yüksek bonservis bedeli

Chelsea paraya kıydı transfer etti lig tarihinin en yüksek bonservis bedeli

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Brighton and Hove Albion'da forma giyen Ekvadorlu milli oyuncu Moises Caicedo'yu renklerine bağladı. Söz konusu transfer için uzun zamandır çaba sarf eden Chelsea, Brighton and Hove Albion'a 115 milyon sterlin ile lig tarihinin en yüksek bonservis bedelini ödeyecek.

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Liverpool'a transferi gündemde olan Moises Caicedo'nun tercihi Chelsea oldu. İngiliz ekibi, Ekvadorlu milli futbolcuyu renklerine bağladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Caicedo'ya ödenecek bonservis bedeli konusunda Brighton and Hove Albion ile anlaşıldığı, 21 yaşındaki oyuncuyla bir sezonu opsiyonlu olmak üzere 8 yıllık kontrata imza atıldığı belirtildi.

Caicedo, “Chelsea’ye katıldığım için çok mutluyum. Bu büyük kulüpte olduğum için çok heyecanlıyım ve Chelsea beni aradığında iki kez düşünmeme gerek kalmadı, kulüp için imza atmak istediğimi biliyordum. Burada olmak bir hayalin gerçekleşmesi ve takımla birlikte başlamak için sabırsızlanıyorum.” ifadelerini kullandı.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, söz konusu transfer için uzun zamandır çaba sarf eden Chelsea, Brighton and Hove Albion'a 115 milyon sterlin ile lig tarihinin en yüksek bonservis bedelini ödeyecek.

Geçen sezon arasında Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'i 107 milyon sterlin karşılığında Benfica'dan kadrosuna katan Chelsea, böylece 2023 yılı içinde iki kez lig tarihinin bonservis rekorunu kırdı.

Ekvador Milli Takımı'nda 32 maçta görev alan defansif orta saha oyuncusu Caicedo, geçen sezon Brighton and Hove Albion formasıyla tüm kulvarlarda 43 maçta birer gol ve asistlik performans sergilemişti.

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