BIST 7.737
DOLAR 27,06
EURO 29,58
ALTIN 1.656,84
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bolu'da klima motoru bomba gibi patladı! 2 metre fırlayan bakım işçisi ağır yaralandı

Bolu'da klima motoru bomba gibi patladı! 2 metre fırlayan bakım işçisi ağır yaralandı

Bolu'da Migros markette klima gaz sıkışması nedeniyle bomba gibi patladı. Olay aynında klimaya bakım yapan işçi ağır yaralandı.

Abone ol

Olay, Karaçayır Mahallesi’nde faaliyet gösteren Migros marketin arka bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketin klimalarının bakımını yapan Hakan Yaşar (30), klimada gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada yaklaşık 2 metre uzağa fırladı.

İşçinin yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı. Hakan Yaşar’ın göğsünden yaralandığı ve sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ordulu kuzenler Alman firmalarına rakip oldu: Bu yağın litresi 35 bin TL!
Ordulu kuzenler Alman firmalarına rakip oldu: Bu yağın litresi 35 bin TL!
Eşiye tartıştı herkesin canını tehlikeye attı! Alkollü adam kendini odaya kitleyip evi ateşe verdi
Eşiye tartıştı herkesin canını tehlikeye attı! Alkollü adam kendini odaya kitleyip evi ateşe verdi
Benzine yine kallavi zam geliyor! Motorin zammı kapıda! 15 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Benzine yine kallavi zam geliyor! Motorin zammı kapıda! 15 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Kastamonu'da korkunç kaza! Yoldan çıkan otomobil bisiklet süren gençlere çarptı: 2 yaralı
Kastamonu'da korkunç kaza! Yoldan çıkan otomobil bisiklet süren gençlere çarptı: 2 yaralı
Chelsea paraya kıydı transfer etti lig tarihinin en yüksek bonservis bedeli
Chelsea paraya kıydı transfer etti lig tarihinin en yüksek bonservis bedeli
Husumetlilerin kavgası kanlı bitti! Av tüfeğiyle ağır yaraladı
Husumetlilerin kavgası kanlı bitti! Av tüfeğiyle ağır yaraladı
Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor! İşte evde bakım maaşının yattığı iller listesi
Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor! İşte evde bakım maaşının yattığı iller listesi
Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kırılma ihtimali olan fayları açıkladı
Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kırılma ihtimali olan fayları açıkladı
Başakşehir'de virajı alamayan toprak yüklü kamyon bariyerlere çarpıp yan yattı!
Başakşehir'de virajı alamayan toprak yüklü kamyon bariyerlere çarpıp yan yattı!
Buzdolaplarının içine saklanmış 34 ceset bulundu
Buzdolaplarının içine saklanmış 34 ceset bulundu
2013 KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı
2013 KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı
CHP'de kurultay savaşları! Değişimciler ve Genel Merkezciler kıran kırana kapışıyor! Genel Merkezciler ikiye bölündü
CHP'de kurultay savaşları! Değişimciler ve Genel Merkezciler kıran kırana kapışıyor! Genel Merkezciler ikiye bölündü