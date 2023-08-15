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Eşiye tartıştı herkesin canını tehlikeye attı! Alkollü adam kendini odaya kitleyip evi ateşe verdi

Eşiye tartıştı herkesin canını tehlikeye attı! Alkollü adam kendini odaya kitleyip evi ateşe verdi

Ordu'da eşiyle tartışan alkollü bir şahıs kendisini odaya kitleyerek iki çocuğunun ev karısının bulunduğu evi ateşe verdi. Binada büyük hasarlar meydana geldi.

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Olay, Ünye ilçesine bağlı Yaz Konağı Mahallesi Karamürsel Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın çatı katında yaşayan M.D. (34) evinde alkol aldıktan sonra eşiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.D. evi ateşe verdi. Kadın ve iki çocuğu çevredekiler tarafından evden çıkarılırken, M.D. ise yangın sırasında kendisini odaya kilitledi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendisini kilitleyen şahıs itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkartıldı.

Yangın, güçlükle kontrol altına alındı

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, yangın sırasında evin alt katında bulunan büyükbaş hayvanlar ise güvenli bir yere götürüldü. Olayı gerçekleştiren M.D. gözaltına alınırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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