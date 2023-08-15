İşte Süleyman Özışık'ın düşmanlarını çıldırtan video

Gazeteci Süleyman Özışık, uzun süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 4 Ağustos Cuma akşamı hayatını kaybetti. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık "Sevmeyenleri de çoktu Süleyman'ın. Süleyman'ın vefatı duyulur duyulmaz FETÖ'nün itleri harekete geçtiler. Küfürler, hakaretler havada uçuştu. Bunların yaptıkları bizim umurumuzda değil." dedi.

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Süleyman Özışık sağlığında çıktığı televizyon programlarında efsane konuşmalar yapmıştı. Öldükten sonra, FETÖ'cüler ayaklandı, PKK'lı teröristler arkasından saydırdı, saydırıyor.

Peki kimi "Avukat kılıklı" tipler Süleyman Özışık'a neden düşmanlık yapıyor. Bunu anlamak için, Süleyman Özışık'ın Habertürk televizyonunda Ersan Şen'le yaptığı tartışmayı izlemek yeterli bir sebep olarak görülüyor.

Emre Uslu, Adem Yavuz Arslan ve diğerleri... Hepsinin bir sebebi var. Ama o avukatların sebebi ise bambaşka...

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