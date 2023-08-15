Adı İBB Başkanlığı için geçiyordu! İYİ Partili Bilge Yılmaz'dan iddialara yanıt geldi

2024 yılında yapılacak olan yerel seçim için adaylar kim olacak sorusu tartışılırken İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz hakkında çıkan "İBB Başkanlığı için aday olacak" iddialarına yaptığı açıklama ile son noktayı koydu. Bilge Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığında adının geçmesi üzerine açıklama yaptı.

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İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığında adının geçmesi üzerine açıklama yaptı. Yılmaz kendisiyle ilgili iddialara sosyal medyadan yanıt veren İYİ Partili Bilge Yılmaz, “İnsanlarımızın sorunları hakkında konuşmayı, İstanbul Belediye başkan adaylığı konusundaki tartışmalardan daha öncelikli bir sorumluluk olarak görüyorum” dedi.

İBB Başkanlığı içi kendisiyle ilgili iddialara sosyal medyadan yanıt veren İYİ Partili Bilge Yılmaz, “İnsanlarımızın sorunları hakkında konuşmayı, İstanbul Belediye başkan adaylığı konusundaki tartışmalardan daha öncelikli bir sorumluluk olarak görüyorum” dedi.

İYİ Parti ile CHP’nin bu kez ittifak yapıp yapmayacağı konusunda netlik olmaması üzerine İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirler için yeni isimler gündeme geldi.

"Böyle bir gündemim yoktur"

İsmail Saymaz, köşe yazısında İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Bilge Yılmaz adının geçtiğini yazmıştı. Bu iddialara Bilge Yılmaz'dan yanıt geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan "Böyle bir gündemim yoktur" dedi.