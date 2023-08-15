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Erzurum'da 3 yaşındaki çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu!

Erzurum'da 3 yaşındaki çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu!

Erzurum'da kaybolan 3 yaşındaki çocuğu arayan jandarma ekipleri küçük çocuğun cansız bedenini sulama kanalında buldu.

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Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Alaca Mahallesi’nde Sema-Musa Çoruh çiftinin oğulları olan Faris’in kaybolduğu anlaşılınca jandarma ekiplerine haber verildi.

Jandarma ekipleri ve köylüler mahallenin her yerinde aradıkları talihsiz küçük çocuğu, sulama kanalında cansız şekilde buldular. Çocuğun ailesi ve yakınlarına yasa boğan olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

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