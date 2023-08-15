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Rize'de feci kaza! Kamyonet bahçe duvarına çarptı: 2 kişi yaralandı

Rize'de feci kaza! Kamyonet bahçe duvarına çarptı: 2 kişi yaralandı

Rize'de hakimiyetini kaybeden bir minibüs bahçe duvarına çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaza Çayeli ilçesi Madenli Fen Lisesi Mevkiinde dün meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 53 ABA 268 plakalı kamyonetin sürücüsü A.B. (70) Madenli-Seslidere istikametinde seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Madenli Fen Lisesi mevkiinde iki katlı beton evin bahçe duvarına çarpmış, kazada A.B. ile araçta bulunan S.B.’nin (64) ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulans ile Çayeli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

Meydana gelen kaza çevredeki bir evin güvenlik kamerasına takıldı. Suratla gelen kamyonetin bir anda evin bahçe kapısına çarpmasıyla ahşap kapının paramparça olduğu, aracın ise duvara çarparak durduğu görüntülere yansıdı. Evden çıkan vatandaşların kazada yaralananların yardımına koşarak sıkışan vatandaşlar için yardım istediği anlarda güvenlik kamerası ile görüntülendi.

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