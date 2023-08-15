Eskişehir'de kaçak sigara operasyonu! 4 milyon dal bandrolsüz sarılmış sigara ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda çekici ve kamyon dorsesinde 4 milyon dal bandrolsüz sarılmış sigara ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) tarafından halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacı ile çalışma başlatıldı.

Kaçak tütün ve tütün ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik yürütülen faaliyetler çerçevesinde bir şahsa ait çekici ve dorsede yapılan aramada 4 milyon dal bandrolsüz sarılmış sigara ele geçirildi. Yakalanan şahıs adli mercilere sevk edildi.