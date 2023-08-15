ABD'li modelin paylaşımı sonrası Burak Özçivit çok fena kızdı: Yeter artık!
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Amerikalı model Angelina Michelle, Instagram'da Burak Özçivit ile görüntülü görüşmesini paylaştı. Üzerine İngilizce "Türkiye'yi seviyorum" notunu düştü. Bu görüntü "Hayırdır Burak?" yorumlarıyla sosyal medyada yayınlanınca Özçivit'ten jet açıklama geldi.
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Angelina Michelle, güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor.
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Kızıl saçları ve cüretkar pozlarıyla adından söz ettiren model son paylaşımıyla Türkiye gündemine de girdi.
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Seksi model Michalle Fahriye Evcen ile evli olan iki çocuk babası Burak Özçivit ile Facetime yaptığı anları paylaştı.
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Fotoğrafın gerçek olup olmadığı bilinmezken modelin paylaşıma "I love Türkiye" yazması dikkat çekti.
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