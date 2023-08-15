Fehmi Koru Erdoğan'ın sözlerine itiraz etti: Birilerinin de bunu söylemesi gerekiyor

Hayat pahalılığını küresel krize bağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a itiraz eden Fehmi Koru, dışarıdaki ülkelerin aldıkları tedbirlerle enflasyonu indirmeyi başardığını belirterek, "Bizdeki hayat pahalılığı dünya ekonomileri arasında bir istisna. Hayatın halk için müthiş pahalı hale geldiği üç ülkeden biriyiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün AK Parti'nin 22. kuruluş yıldönümünde yaptığı açıklamalar yankı uyandırdı.

Yayınladığı video mesajında “Küresel krizlerin ülkemize etkilerinden kaynaklanan hayat pahalılığının son dönemde milletimizi bunalttığının farkındayız. Yine biz bunu çözeceğiz.” açıklamasına yazar Fehmi Koru'dan itiraz geldi.

"Bizdeki hayat pahalılığı dünya ekonomileri arasında bir istisna"

Erdoğan'ın söylediklerinin gerçekleri tam yansıtmadığını savunan yazar, kendi internet sitesindeki yazısında "Her şeyden önce milleti bunaltan bizdeki ekonomik sıkıntıların küresel gelişmelerden etkilendiği doğru değil. Evet, ABD başta olmak üzere başka ülkelerin ekonomilerinde de daha önce pek görülmedik sapmalar yaşanıyor. Enflasyon bir tek bizi sarsmadı. Ancak onlarda yaşananla bizde yaşananı boyut olarak mukayese etmek mümkün olmadığı gibi, onlarda var olan hayat pahalılığının bize fazla bir etkisi de bulunmuyor.

Enflasyonlarında birkaç puanlık bir yükselme oldu bazı ülkelerde ve çoğu aldıkları tedbirlerle daha yükselmesini durdurdukları gibi, bazıları enflasyonu aşağıya indirmeyi de başardı. Bizdeki hayat pahalılığı dünya ekonomileri arasında bir istisna. Hayatın halk için müthiş pahalı hale geldiği üç ülkeden biriyiz." ifadelerine yer verdi.

"Çankaya Köşkü’nde gereksiz odaların elektriklerinin kapatıldığı dönemler hatırlıyorum"

Hayat pahalılığının devlet yönetiminde farkında olunmadığı görüşünü diye getiren sözü tasarruf tedbirlerine getirerek yazısına devam etti:

"Tam tersine, en fazla tasarruf yapması gerekenler sanki millet bunalımda değilmişcesine hayatlarını sürdürüyorlar. Geçmişte bugünkünden daha az acıtıcı ekonomik sıkıntılar yaşandığı dönemlerde, devlet yönetiminde yer alanlar, devlet adına yaptıkları harcamalarına dikkat ettiklerini ispatla mükellef olduklarını davranışlarıyla dışa vururlardı. Makam araçlarının satışa çıkartıldığı, Çankaya Köşkü’nde gereksiz odaların elektriklerinin kapatıldığı dönemler hatırlıyorum. İsrafın boyutları o dönemlerde bu kadardı çünkü."

Fehmi Koru, itirazlarını sıraladıktan sonra yazısını "En başta söyledim, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisinin kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmaya itirazı hiç istemezdim ama ne yapayım, birilerinin de bunu söylemesi gerekiyor." sözleriyle tamamladı

Fehmi Koru'nun yazısının tamamı