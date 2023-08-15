Kocaeli'de korkunç kaza! Otomobil ve motosiklet birbirine girdi, otomobil sürücüsü kaçtı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hakimiyetini kaybeden otomobil ve motosiklet birbirine girdi. Metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü kaçtı.

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Kaza, 03.00 sıralarında Mustafa Paşa Mahallesi Yeni Bağdat Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki R.Ç. idaresindeki 41 ALV 031 plakalı motosiklet, karşı istikametten 709. Sokağa dönmek için manevra yapan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve K.K. isimli yolcu yola düştü. Yaklaşık 30 metre savrulan yolcu K.K. ağır yalanırken, otomobil kaçarak uzaklaştı. Çarpışma sesini duyan bekçiler adrese geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan K.K., ambulansa alınarak Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Motosiklet sürücüsü R.Ç. ise kazayı yara almadan atlattı. Polis ekiplerince R.Ç.'ye alkol kontrolü için promil testi yapıldı. R.Ç.'nin alkollü olmadığı anlaşıldı. Polis, kaçan otomobili sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.