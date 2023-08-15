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Gazeteci Barış Pehlivan 5. kez cezaevine giriyor! Sadece kitap yazdım diye...

Gazeteci Barış Pehlivan 5. kez cezaevine giriyor! Sadece kitap yazdım diye...

Gazeteci Barış Pehlivan, Kovid-19 izinlisi hükümlülerin tekrar cezaevine girmesini önleyen yasadan muaf tutulduğu için bugün Marmara Açık Cezaevi’ne girecek.

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Sadece kitapları ve köşe yazıları nedeniyle hapis cezası aldığını vurgulayan Pehlivan, "Beni susturma çabaları beyhude olacak hatta daha da motive olarak cezaevinden çıkacağım" diye konuştu.

Yazıları gerekçe gösterilerek hakkında hapis cezası kararı verilen gazeteci Barış Pehlivan, bugün Marmara Açık Cezaevi’ne girecek.

Denetimli serbestlik talebine hâlâ yanıt alamayan Cumhuriyet yazarı Pehlivan, geçen ay çıkarılan Kovid-19 izinlisi hükümlülerin tekrar cezaevine girmesini önleyen yasadan muaf tutulmuştu.

"Tecavüzden cezaevine girmiyorum"

İtirazının kabul edilmemesi halinde sekiz ay açık cezaevinde kalması beklenen Pehlivan, kamuoyunun gerçekleri bilme hakkının gasp edildiğini söyleyerek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ben daha öncesinde bir kez 19 ay kapalı cezaevinde tutuklu kaldım. Daha sonra 6 ay ve daha sonra birer gün hapiste yattım. Bu 5’inci olacak. Açık cezaevine ilk kez giriyorum. Gönül isterdi ki ben bu kadar haber öznesi olmayayım. Ben herhangi bir kişiyi öldürmekten, uyuşturucu satmaktan, tecavüzden cezaevine girmiyorum. Sadece kitaplarım ve Cumhuriyet gazetesindeki yazılarım gerekçe gösterilerek tekrar cezaevi yüzü görmem isteniyor.”

Pehlivan, Kovid-19 izniyle çıkan hükümlülerin tekrar cezaevine girmesini engelleyen yasadan istisna tutulmasına da şu sözlerle tepki gösterdi:

“Ben neden cezaevine giriyorum?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. COVID-19 izinli hükümlülerin cezaevine dönmemesini sağlayan o yeni yasanın 2’nci fıkrası direkt beni de kapsıyor. Ben neden o yasadan yararlanamıyorum? Beni susturma çabaları beyhude olacak hatta daha da motive olarak cezaevinden çıkacağım.”

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