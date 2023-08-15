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Aydın'da uyuşturucu satıcılarına geçit verilmedi! Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'da uyuşturucu satıcılarına geçit verilmedi! Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarının ikamet ettiği eve yaptığı operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

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Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Camiatik Mahallesi’nde bir adreste uyuşturucu madde satıldığına dair bilgi edinildi.

Fiziki takip sırasında bir şahsın bahse konu adrese girerek kısa sürede çıkması üzerine şahıs takibe alınarak durduruldu, şahsın M.Ç.. isimli şahıs olduğu tespit edilirken, yapılan üst aramasında 0,83 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bahse konu adrese operasyon düzenlenirken, E.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda üç parça halinde toplam 78.85 gram esrar maddesi, iki parça halinde toplam 4.99 gram kristal olarak tabir edilen Metamfetamin uyusturucu maddesi ile bir adet hassas terazi ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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