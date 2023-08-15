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DUS sonuçları açıklandı 1. dönem DUS yerleştirme sonuç ÖSYM ekranı

DUS sonuçları açıklandı 1. dönem DUS yerleştirme sonuç ÖSYM ekranı

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-DUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr sayfasında açıklandı. Tercihlere katılım gösteren adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

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2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-DUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 15 Ağustos 2023 tarihinden itibaren sonuçlara ulaşabilecek.

DUS tercih sonuçları nereden bakılır?

Sınava katılım gösteren adaylar, ÖSYM'nin sonuçları erişime açmasıyla birlikte T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

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