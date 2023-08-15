Bakan Göktaş duyurdu! Başvuruları kontrol edin, 4,3 milyar TL ödeme yapılacak

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılacak ödemeler bugün itibarı ile hesaplara yatmaya başlayacak. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4,3 milyar TL ödeme yapılacak.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Bakan Göktaş, bu kapsamda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4,3 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu.

Bakan Göktaş, programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının ise 43,7 milyar TL'yi aştığını kaydetti.

Göktaş, şunları söyledi:

“Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk desteği kapsamında hanelerimize aylık 350 TL - 650 TL tutarlarında ilave destek sağlıyoruz. Elektrik Tüketim Desteğimiz ile de hanelerimize aylık 112 TL - 225 TL arasında ödeme yapıyoruz.”