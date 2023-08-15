FETÖ’cü erkek beklerken CHP’nin İzmir bölge trolü kadın çıktı Fuat Uğur yazdı

Twitter'da sahte hesapla kendisi hakkında suç duyurusunu kabul edip dava açan mahkemeye sitem eden yazar Fuat Uğur, dava açtıran sahte hesap için "FETÖ’cü erkek sandım, CHP’nin İzmir bölge trolü kadın çıktı" dedi.

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Twitter'da kendisine nurse takma adıyla @nursse_hemsire olarak hesap açan kişi, hedef aldığı yazar Fuat Uğur'un cevabı sonrası "hakaret etti" iddiasıyla gerçek ismiyle İzmir Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdu.

tv100 yazarı Fuat Uğur, bugünkü yazısında sahte hesapla sosyal medyada boy gösterip gerçek ismiyle şikayette bulunan bu kişinin adının Nilgün Tap olduğunu ve CHP'nin trol ordusunda yer aldığını iddia etti.

Uğur, söz konusu hesap için "Tipik FETÖ’cü bir trol gibi saldırıyordu. Yine kadın kılığına girmiş FETÖ’cü bir erkek olma ihtimali yüksekti" ifadelerini kullandı.

"Onu bunu dolandıranları da meşru kabul edecek misiniz?

Tap'ın şikayetinin savcılık tarafından intikal ettirilen dosyanın İzmir’deki Asliye Ceza mahkemelerinden birinin mahkeme tarafından kabul edildiğini belirten Uğur, "Bu durumda sahte isimle ticaret ya da siyaset yapıp onu bunu dolandıranları da meşru kabul edecek misiniz? Demek nüfus idaresine de gerek yok, herkes kendine bir kimlik uydursun." diyerek yargıya sitem etti.

"İzmir bölgesindeki trol ekibinin önde gelen trollerinden biriymiş"

Fuat Uğur ayrıca yazısında kendisini şikayet eden hesap hakkında bilgiler de aktardı:

"Bu arada bana NURSE @nursse_hemsire sahte ismiyle sataşan NİLGÜN TAP adlı kişinin de CHP’NİN TROLÜ OLARAK MEDYADA (*) adının yer alması ne kadar “ilginç” bir tesadüf değil mi? Hatırlayacaksınız, CHP’nin, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin de tepkisine sebep olan, FETÖ’cülerin İnce hakkındaki montaj videolarını yaymakla görevlendirilen bir TROL ORDUSU’nu yönettiği ortaya çıktı (**). Yaklaşık 40 bini aşkın kişilik trol ordusunun bir de yöneticileri var. İşte SAHTE İSİMLE bana sataşan sonra da “bana hakaret etti” diye gerçek ismiyle savcılığa şikâyette bulunan kişilerden biri olan NİLGÜN TAP isimli kadın da İzmir bölgesindeki trol ekibinin önde gelen trollerinden biriymiş.

Fuat Uğur'un yazısının tamamı