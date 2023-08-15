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Kuşadası'nda fuhuş operasyonu! 5 kadın gözaltına alındı

Kuşadası'nda fuhuş operasyonu! 5 kadın gözaltına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda fuhuş yapıldığı tespit edilen evden 5 kadın gözaltına alındı.

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Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde fuhuş ile mücadele çerçevesinde yaptıkları çalışmalar sonucunda elde edilen bilgiler değerlendirildi.

Camikebir Mahallesi’nde bir adreste fuhus yapıldığı tespit edilerek, bahse konu adres fiziki takibe alındı. Yapılan tespitlerin ardından bahse konu adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 kadın ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, H.G. ve G.E. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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