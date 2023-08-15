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Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2,2 arttı

Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2,2 arttı

TÜİK Ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre ücretli çalışan sayısı Haziran'da yıllık yüzde 2,2 arttı.

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Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 611 bin 38 kişi iken, 2023 yılı Haziran ayında 14 milyon 925 bin 783 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Haziran ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,8 arttı.

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