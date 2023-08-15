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'Köpeğe top attın' kavgasında hakaretler havada uçuştu! "Türbanından utan" diyerek kadını aşağıladı

'Köpeğe top attın' kavgasında hakaretler havada uçuştu! "Türbanından utan" diyerek kadını aşağıladı

İstanbul Kağıthane'de bir sitede çocuğun köpeğe top attığını iddia eden bir genç, çocuğun annesiyle sözlü tartışmaya girdi. İddiaları kabul etmeyen kadını kameraya alarak "Türbanından utan" diyerek hakaret etti.

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Kağıthane Hamidiye Mahallesi’ndeki bir sitenin parkında yaşanan olayda, iddiaya göre bir kadının çocuğu topunu sokak köpeğine attı. Çocuğun topu köpeğe attığını gördüğünü iddia eden B.A. (30) duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine kadınlarla B.A. arasında tartışma çıktı.

“Türbanından utan” diyerek aşağıladı

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda, B.A. cep telefonunu açarak kadınları kayıt altına almaya başladı. Kadınları kayıt altına alarak hem tahrik eden hem de suçlayan B.A., dakikalarca onlarla kavga etti. Kendisine tepki gösteren kadınlara son olarak “Türbanından utan” diyerek aşağılayan B.A. ardından parktan uzaklaştı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

Vatandaşları tehdit ettiği için gözaltına alınmış

Öte yandan videoyu kayda alan gencin, “Başıboş köpekleri toplayın” diyen vatandaşları tehdit eden bir hayvan hakları derneğinin yöneticisi B.A. olduğu, geçtiğimiz ay ise “halkı paniğe sevk etmek ve korku oluşturmak” suçlamasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı. B.A.’nın sosyal medyada sokak köpeklerine karşı çıkan vatandaşları ‘öldürmekle’ tehdit ettiği bilgisine ulaşıldı.

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