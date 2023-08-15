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TÜİK açıkladı! Konut satışları temmuzda yüzde 16,7 arttı

TÜİK açıkladı! Konut satışları temmuzda yüzde 16,7 arttı

Türkiye genelinde konut satışları temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 artışla 109 bin 548 olarak gerçekleşti. Kredili konut satışlarında yüzde 24'lük düşüş görüldü.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.

Konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 artarak 109 bin 548 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 15 bin 724 konut satışı ve yüzde 14,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 688 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 203 konut satışı ve yüzde 4,7 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 27 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkari, 91 konut ile Tunceli oldu.

7 ayda yüzde 17,7 düşüş

Konut satışları ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 azalışla 675 bin 327 olarak gerçekleşti.

Kredili konut satışlarını ifade eden ipotekli satışlar temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 azalış göstererek 14 bin 533 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,3 olarak belirlendi. 7 ayda gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,2 azalışla 136 bin 63 oldu.

Temmuz ayındaki ipotekli satışların 3 bin 633'ü, ocak-temmuz dönemindeki ipotekli satışların ise 43 bin 132'si ilk el satış olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları düştü

Yabancılara yapılan konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,9 azalarak 2 bin 801 oldu.

Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,6 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 996 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 832 konut satışı ile İstanbul ve 263 konut satışı ile Mersin izledi.

En çok Ruslar konut aldı

Temmuz ayında Rusya vatandaşları Türkiye'den 772 konut satın aldı. Rusları sırasıyla 272 konut ile İran, 204 konut ile Irak ve 146 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.

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