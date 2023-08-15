İtalya'da 21 yaşındaki genç kadın vahşice öldürüldü! Şüpheli Türk gözaltına alındı

İtalya'nın Silandro kasabasında son 50 yıldır ilk kez bir cinayet işlendi. 21 yaşındaki Celine Frei Matzohl, eski erkek arkadaşı Ömer Çim'in dairesinde ölü bulundu. Türk asıllı Çim cinayet şüphesiyle tutuklanırken, olay ülkede büyük bir öfkeye yol açtı.

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Yetkililer Celine Frei Matzohl’un, önceleri bir otelde resepsiyonist, ardından Çiftçiler Birliği'nde vergi danışmanı olarak çalıştığını ve 6 bin nüfuslu Silandro’da son derece sevilen biri olduğunu söyledi.

NTV'den Ayşegül Engür'ün haberine göre 21 yaşındaki genç kadın pazar sabahı eve gelmediği için annesi tarafından kayıp olduğu bildirildi. Bunun üzerine jandarma, Matzohl’un eski erkek arkadaşı olan Ömer Çim’in dairesine gitti ve kapıyı kimse açmayınca içeri girdi. Jandarma, dairede genç kadının pek çok kez bıçaklanmış cesedi ile karşılaştı.



Aslen Türk olan 28 yaşındaki Çim, baş cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Silandro Belediye Başkanı Dieter Pinggera, köyün şokta olduğunu belirterek, “Celine Frei Matzohl'un Silandro’da çok popüler bir insandı. Spor ve gençlik etkinliklerinde yer alıyordu. Sevgi dolu ve yardımseverdi. Ailesi de kasabada çok iyi tanınıyor. Hatırladığım kadarıyla Silandro'da son 50 yılda hiç cinayet işlenmemişti. Aileye başsağlığı diliyoruz." dedi.