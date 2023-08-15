Hakkari - Çukurova yolunda feci kaza! Traktör ve ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Hakkari-Çukurova otoyolunda hakimiyetini kaybeden iki araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre kaza, Hakkari - Çukurca karayolunun 65'inci kilometresinde bulunan Köprülü köyünde meydana geldi. Hakkari istikametine seyir halinde olan traktör ile Çukurca istikametine gitmekte olan hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada devrilen traktörün sürücüsü ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kısa sürede kaza mahalline gelen 112 ekiplerince ilk tedavileri yapılan yaralı sürücüler, ambulansla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.