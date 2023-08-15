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5 gündür kayıp olan şahıs dereye uçan aracında ölü bulundu!

5 gündür kayıp olan şahıs dereye uçan aracında ölü bulundu!

Mersin'in Mut ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan bir kişi dereye uçan aracının içerisinde ölü olarak bulundu.

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Edinilen bilgiye göre olay, Deveci Mahallesi Kızıldağ Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Bilal Evnallı 5 gün önce evinen 64 KL 955 plakalı otomobille çıktı. Evnallı'dan bir daha haber alınamadı.

Yakınları da her yerde onu ararken bugün Deveci Mahallesi Kızıldağ Caddesindeki derede otomobili gördü. Bunun üzerine Evnallı'nın yakınları durumu görevlilere bildirdi.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede araç içerisinde bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Evnallı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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