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Ordu'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda cinsel uyarıcı uyuşturucu ele geçirildi

Ordu'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda cinsel uyarıcı uyuşturucu ele geçirildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok miktarda cinsel uyarıcı ve cinsel içerikli uyuşturucu hap ile alkol ele geçirildi.

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Ordu İl Jandarma Komutanlığınca Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde Ünye İlçesinde yapılan bir operasyonda 5 bin 73 adet cinsel uyarıcı hap, 10 adet cinsel içerikli ürün ve 4 litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

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