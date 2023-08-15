Ordu'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda cinsel uyarıcı uyuşturucu ele geçirildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok miktarda cinsel uyarıcı ve cinsel içerikli uyuşturucu hap ile alkol ele geçirildi.

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Ordu İl Jandarma Komutanlığınca Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde Ünye İlçesinde yapılan bir operasyonda 5 bin 73 adet cinsel uyarıcı hap, 10 adet cinsel içerikli ürün ve 4 litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.