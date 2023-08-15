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Husumetli iki grubun taşlı, sopalı, tabureli kavgası dehşet saçtı! O anlar kameralara yansıdı

Husumetli iki grubun taşlı, sopalı, tabureli kavgası dehşet saçtı! O anlar kameralara yansıdı

Diyarbakır'da mahalle arasında kavga eden iki grup taş, sopa ve taburelerle birbirine acımasızca saldırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonun kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar taş, sopa ve tabure ile birbirlerine girdi. Bir kadın araya girmeye çalışsa da taraflar, birbirine vurmaktan geri durmadı.

Kavgada yaralıların olduğu bilgisi alındı. O anlar bina sakinleri tarafından telefon kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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